Das erste Gipfeltreffen der Ungeschlagenen

Am Ende der vergangenen Saison drehte Hörbranz auf, gewann drei Mal in Serie. Nun halten sie bei sechs Siegen in Folge. „Diesen Schwung konnte die Mannschaft mitziehen, der ganze Verein spürt das“, sagt Sinz, „und die Auslosung mit zwei Heimspielen gegen Gegner, die letzte Saison unsere Kragenweite hatten, war auch kein Nachteil.“