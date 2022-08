Steyrer „Wahrzeichen“ ist nun endgültig Geschichte

Heimrennen vor EM

Veranstalter Dominik Hrinkow hat auch eine mehr als vernünftige Erklärung dafür, warum man dem Klassiker einen neuen Anstrich verpasst hat. „Einerseits sind wir ein Straßenteam, somit haben wir für uns ein zusätzliches Rennen. Andererseits ist die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren immer geringer geworden, es gibt immer weniger Mountainbikefahrer“, sagt Hrinkow, dessen gesamtes Team an den Start geht. Sogar Neo-World-Tour-Profi Rainer Kepplinger, der am Mittwoch bei der EM in München im Zeitfahren für eine Sensation sorgen will. „Das ist das Rennen unseres Teams, das ist wichtige Werbung“, erklärt der Waldinger, warum er trotz der Europameisterschaft beim Kriterium in Steyr dabei ist.