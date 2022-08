Austria Klagenfurt holt internationalen Stürmer

Spielte auch in Kanada

2020 war er als 21-Jähriger in den Profikader geholt worden - insgesamt brachte er dort es auf zwei Einsätze. Im Juli 2021 wechselte er dann zum FC Edmonton in die kanadische Premiere League, wo er 16 Partien abspulte. Dann ging´s retour nach Deutschland in die 4. Liga zu FC Pipinsried, wo ihn ein Achillessehnenriss stoppte. In Klagenfurt arbeitet er jetzt an seinem Comeback...