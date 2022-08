Wifo-Ökonom: Preise werden weiter deutlich steigen

Mindestens dreiviertel der Inflation in Österreich seien ausgelöst durch die steigenden Energiepreise, so Baumgartner. Die heimische Wirtschaft befinde sich derzeit noch in einer „günstigen Position“. In den kommenden Monaten rechne er jedoch mit einer „Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik“, die bis zum nächsten Jahr anhalten werde. Es gebe auch ein „Risiko nach unten“.