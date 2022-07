Gewessler arbeitet schon an Deckel für Strompreise

Konkret handle es sich dabei um den am Sonntag getätigten Vorschlag des WIFO-Chefs Gabriel Felbermayr, wie das Ministerium gegenüber „Puls 24“ bestätigte. Konkret dachte der Wirtschaftsforscher an, ein gewisses Kontingent an Strom (etwa 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs) den Haushalten kostenlos zur Verfügung zu stellen - der Verbrauch darüber hinaus würde dann mit dem aktuellen Marktpreis verrechnet werden.