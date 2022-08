Salzburg tendiert zu Verzicht auf positive Lehrer

Wien und das Burgenland haben schon Ende Juli angekündigt, dass coronapositive Pädagoginnen und Pädagogen an den Pflichtschulen nicht in den Klassenzimmern stehen werden. Im Pflichtschulbereich sind die Länder (anders als an den AHS und BMHS) Dienstgeber und können daher entscheiden. Der Wiener Bildungslandesrat Christoph Wiederkehr (NEOS) bekannte sich im „Mittagsjournal“ zwar zum Ende der Quarantäne, im Bildungsbereich müsse aber ein Schutz bestehen. „Eine Lehrperson mit 25 Kindern in einer Klasse, wenn sie womöglich ansteckend ist, halte ich persönlich für nicht verantwortbar.“ Auch für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist es „unverantwortlich und absurd“, dass infizierte Lehrerinnen und Lehrer unterrichten dürfen. So könnten die Schülerinnen und Schüler Infektionen nachhause tragen und sich das Virus rasch verbreiten, so Deutsch in einer Aussendung.