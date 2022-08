Land und Sozialpartner: 648.000 Euro für Bildung

Um den Einstieg in die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik weiter zu fördern, richten das Land Tirol und die Sozialpartner eine neue Koordinationsstelle ein. Ziel ist es, sämtliche MINT-Aktivitäten in Tirol zentral zu bündeln und den Fachkräftemangel in technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen zu bekämpfen. Die Stelle soll zugleich auch als Anlauf- und Ansprechstelle zur Beratung oder Förderung von Bildungs- und Schulprojekten dienen und die Anzahl an MINT-Fachkräften anheben.