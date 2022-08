Unfall auf der Autobahn mit drei Kleinkindern

Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr lenkte ein 35-jähriger Deutscher seinen Pkw auf der Innkreis Autobahn A8 von Wels kommend Richtung Passau. Am Beifahrersitz befand sich seine 34-jährige Ehefrau, auf den Rücksitzen die Kinder im Alter von neun Monaten, einem und vier Jahren. Zeitgleich lenkte ein 24-jähriger Ungar ein Sattelkraftfahrzeug am selben Streckenabschnitt. Plötzlich kam der 35-jährige Lenker zuerst von der Fahrbahn nach rechts in den dort befindlichen Grünstreifen ab.