„Sektorales Fahrverbot muss ausgesetzt werden“

Weiters betont er, dass das Angebot, die Rola zwischen Wörgl und Trient zwischenzeitlich aufzustocken, den Wegfall der Verbindungen in Tirol nicht ersetzen könne. Denn „die Trassenverfügbarkeit auf der Südrampe ist bekanntermaßen beschränkt und am Terminal Interporto in Trient fehlen die Verladekapazitäten für zusätzliche Abfertigungen“.