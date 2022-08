Kaputter Lift im Gemeindebau: Mieter verzweifelt

Ältere und Familien besonders betroffen

„Es ist eine bodenlose Frechheit. Ich wohne im fünften Stock und bin gehbehindert“, so „Krone“-Leserin Hannelore Reinagl (69), die sich mit einem verzweifelten Hilferuf an unsere Redaktion gewandt hat. In der Stiege würden zudem fast nur ältere Personen und Familien mit kleinen Kindern wohnen, die auf den Lift dringend angewiesen sind. Was die rüstige Pensionistin aber besonders ärgert: Nach einem erneuten Anruf bei Wiener Wohnen war der einzige Kommentar, „dass man doch den Samariterbund anrufen soll. Die würden uns dann rauf- und runtertragen.“ Außerdem wurde ihr die Nummer der Aufzugfirma gegeben, um sich selbst darum zu kümmern.