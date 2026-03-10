Wiener errichtet Schenkinsel, landet vor Richter

Schenken statt kaufen – das war die Idee von Josef Etzelsdorfer im Jahr 2023. Also etablierte er neben dem Ballkäfig am Schuhmeierplatz in Ottakring seine Schenkinsel. Die Idee: Personen konnten jene Dinge, die sie selbst nicht brauchen, dort ablegen. Wer dafür Verwendung hatte, konnte es mitnehmen. Unkompliziert, niederschwellig, nachhaltig und gratis. „Eine Zeit lang, hat es super funktioniert. Bis zu 100 Personen kamen täglich vorbei“, schildert Etzelsdorfer.