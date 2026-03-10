Abkürzung zu: Umweg und 15 (!) statt 3 Ampeln

Taxifahrten kosten 10 bis 12 Euro mehr

Die Wirtschaftskammer Wien macht dagegen mobil und fordert Ausnahmen für Taxis und gewerbliche Kleintransporteure. Denn die Umwege haben es in sich: Durch die Sperre verdreifacht sich die Strecke auf 4,9 Kilometer über die Südostangente (A23). Über den Praterstern ist es mit 6 Kilometern sogar fast eine Vervierfachung. Und gleich 15 (!) statt bisher 3 Ampeln. „Wir haben Verständnis für eine verbesserte Anbindung an den öffentlichen Verkehr, aber nicht dafür, dass unsere Fahrgäste für Umwegfahrten zur Kasse gebeten werden“, erklärt Resul Ekrem Gönültaş Obmann der Wiener Taxi-Innung. „Wenn eine Taxifahrt wegen eines Fahrverbots plötzlich 10 bis 12 Euro mehr kostet, ist das eine versteckte Verteuerung des Alltagslebens der Wiener.“ Durch die kilometergenaue Abrechnung schlagen sich zusätzliche Fahrstrecken nämlich unmittelbar auf den Fahrpreis durch und treffen direkt die Fahrgäste.