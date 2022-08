Messer-Angreifer auf Pariser Flughafen erschossen

Am Pariser Großflughafen Charles de Gaulle hat die Polizei am Mittwoch einen Mann getötet, der Umstehende mit einem Messer bedroht hatte. Laut französischen Medienberichten habe sich der Mann in der Früh in einem öffentlich zugänglichen Bereich des Terminals 2F aggressiv verhalten und dabei sein Messer geschwungen. Nach mehrfachen Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, wurde er von Sicherheitskräften erschossen.