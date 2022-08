„Was tun Sie denn gegen den Ärztemangel im Land?“

Liebe Neos, „wir gehen in Oberösterreich geschlossen mit einer klaren Strategie gegen das Thema Ärztinnen- und Ärztemangel vor, deren Grundstein bereits im Jahr 2014 mit der Gründung der Medizinischen Fakultät an der JKU gelegt wurde“, betont Haberlander. Diese Strategie werde „konsequent verfolgt“ und es würden (in Sachen Spitalsärzten) „immer wieder auch kooperative Lösungsansätze entwickelt“, nämlich gegen allfällige Versorgungsengpässe jetzt und in der Zukunft. Für niedergelassene Vertragsärzte sei in erster Linie die Gesundheitskasse zuständig, aber „selbstverständlich“ bringe sich das Land OÖ helfend ein.