Galaxy Z Flip, Fold 4: Neue Falthandys von Samsung

Neue True-Wireless-Stöpsel und Smartwatches

Neben den Falt-Smartphones hat Samsung auch neues Smartphone-Zubehör angekündigt: Mit den Galaxy Buds 2 Pro um 230 Euro wurde ein Paar drahtlose In-Ear-Stöpsel mit aktiver Geräuschunterdrückung angekündigt, das nach IPX7-Standard wasserfest ist und in seiner Ladeschale Strom für bis zu 30 Betriebsstunden mitführt. Außerdem bringt Samsung zwei Smartwatches: Die in zwei Größen - 40 und 44 Millimeter, ab 300 Euro - verfügbare Galaxy Watch 5 sowie die größere Watch 5 Pro (ab 470 Euro) im 45-Millimeter-Gehäuse. Verkaufsstart sämtlicher Neuheiten ist am 26. August.