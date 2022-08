ÖVP wünscht sich neues Freibad direkt im Seebad

Halbritter hebt auch hervor, dass in den Nachbargemeinden eifrig in Infrastrukturen am See investiert wird. Nur Neusiedl am See hätte an Glanz verloren. „Das Seerestaurant verfällt, der Badeanlage fehlt es an Attraktivität, die Besucherzahlen sinken, meint Halbritter. „Viele Neusiedler Familien sind bereits auf der Suche nach Erholung in die benachbarten See- und Freibäder abgewandert.“