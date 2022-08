Baidu setzt Robo-Taxis ohne Sicherheitsfahrer ein

Der chinesische Technologieriese Baidu hat als erstes Unternehmen in der Volksrepublik grünes Licht für den Betrieb von völlig autonom agierenden Robo-Taxis im öffentlichen Straßenverkehr erhalten. Die Lizenzen gelten ab sofort in den zwei chinesischen Metropolen Chongqing und Wuhan, wie der Google-Konkurrent am Montag mitteilte. Dort könnten nun Robo-Taxis ohne zusätzliche Sicherheitsfahrer agieren.