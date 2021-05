Taxidrohne fliegt 300 Kilometer weit - ohne Pilot!

Für schnelle Reisen in Metropolregionen

Laut Ehang sei die Passagierdrohne für schnelle Reisen in Metropolregionen wie Chinas Perlflussdelta gedacht. Es wurden Prototypen gebaut und Start- und Landetests durchgeführt, die Testphase der VT-30 dürfte aber noch Jahre dauern. Firmenchef Huazhi Hu: „Unsere Passagierdrohne EH216 ist mit ihrer leichten und stromlinienförmigen Bauweise bereits vollständig dafür geeignet, in den Städten zu reisen. Der Start der VT-30 ist eine mächtige Ergänzung für den Luftverkehr zwischen Städten.“