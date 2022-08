Kriminelles Frauen-Duo plünderte Urlauber-Zimmer

Unbekannte Einschleichdiebinnen trieben am Sonntagnachmittag im Tiroler Stubaital ihr Unwesen: Die zwei Frauen schnappten sich in einem Apartmenthaus in Neustift unbemerkt einen Schlüssel und drangen anschließend in zumindest zwei Gästezimmer ein. Nach dem dreisten Coup hofft die Polizei nun anhand von Täterbeschreibungen auf Hinweise.