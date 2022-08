Frau (30) bei Sprung aus Fenster in Tirol verletzt

„Keine Hinweise auf Fremdverschulden“

Schließlich musste die Freiwillige Feuerwehr Telfs zur Bergung der Verletzten ausrücken. „Die Frau wurde mittels Drehleiter vom Vordach geborgen“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurde in weiterer Folge mit erheblichen Verletzungen in die Klinik gebracht. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, so die Ermittler.