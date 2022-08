Aus „vorübergehend“ wurden bereits über 55 Jahre

Täglich kontrolliert sie die Temperatur, misst die Pegellatte ab oder begutachtet die Farbe des Wassers. Das alles hält sie punktgenau und präzise in einem Protokoll fest. Am Ende jeden Monats ergeht ihr Report dann nach Innsbruck. Die Schwebstoffproben kommen in kleine Behälter und werden, je nach Bedarf, an Ort und Stelle abgeholt.