„Wir gehören noch nicht zum alten Eisen!“

Vollgas und alle Hits

Was sich die Fans von der Show am Linzer „Krone“-Fest am Urfahraner Marktgelände erwarten dürfen? „Vollgas natürlich! Wir werden alle bekannten Hits spielen und natürlich auch die Songs vom neuen Album ,Ring im See‘, auf das wir sehr stolz sind! Wir haben alle so lange darauf gewartet, wieder gemeinsam feiern und das Leben genießen zu können, also lasst uns das gemeinsam spüren - denn Musik heilt, das merken wir gerade jetzt bei jeder Liveshow, die wir spielen, ein Stück mehr!“