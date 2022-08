Kanzler im Sommergespräch: „Hass muss aufhören!“

„Ich werde Kanzler bleiben, wenn...“

Auch für ihn selbst sei die „Form, wie man miteinander umgeht“ jener Punkt, den er am wenigsten an seiner Arbeit als Kanzler mag. Dennoch würde er selbst mit dem heutigen Wissen um die Verantwortung wieder „Ja“ zum Kanzler-Job sagen. Für ihn sei klar, dass er das die nächsten Jahre auch bleiben will. Einzige Einschränkung: „Wenn der Wähler das will“. Es sei für ihn eine „Ehre“, gerade in schwierigen Zeiten „dem Land dienen zu dürfen“.