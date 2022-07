Hetzkampagne: Ärztin wurde in den Tod getrieben

Seit November 2021 lebte die Allgemein-Medizinerin Lisa-Maria Kellermayr (36) aus Seewalchen am Attersee in Angst und Schrecken. Der Grund: Sie trat öffentlich für die Corona-Impfung auf, brachte so radikale Impfgegner gegen sich auf. Es folgten Morddrohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen.