NÖ: Polizeihubschrauber bei Flugübung abgestürzt

Das Unglück hatte sich im Zuge eines Ausbildungsfluges ereignet. Der Helikopter war am Flugplatz in Bad Vöslau aus wenigen Metern über dem Boden abgestürzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Übungsmaschine mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. An Bord befanden sich ein Fluglehrer und ein angehender Pilot. Am Hubschrauber entstand durch den Absturz erheblicher Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.