Sommergespräch mit politischem „Klippenspringer“

Gerade ist er 30 Jahre alt geworden, der Landessprecher der Neos in Oberösterreich. Der Linzer Felix Eypeltauer versucht als Klubobmann im Landtag mit seiner Kollegin Julia Bammer, trotz einiger Hindernisse für eine echte Oppositionspartei, Themen zu setzen, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Und er erzählt im Sommergespräch mit der „OÖ-Krone“, warum er auch in Zeiten zunehmenden Hasses im Internet Privates auf „Insta“ postet, etwa vom Segelurlaub in Kroatien samt Klippensprung. Sehen Sie hier in einer Video-Revue die thematischen Highlights dieses Sommergesprächs in der Hartlauer Fotogalerie am Pöstlingberg, das „Krone“-Redakteur Werner Pöchinger geführt hat. Wer lieber liest, greife zur heutigen (Freitag, 5. August) Print- oder E-Paper-Ausgabe.