Zwei Fischer retteten Besitzer von brennendem Boot

Boot ans Ufer geschleppt und gelöscht

Das etwa 500 bis 1000 Meter vom Ufer entfernte Boot brannte sowohl im Bug- als auch im Heckbereich. Zwei Fischer wurden auf den Brand aufmerksam und nahmen den Besitzer an Bord. Zwei Boote der Wasserrettung rückten an. Sie schleppen das brennende Boot in Ufernähe, wo die Feuerwehr das Feuer löschte.