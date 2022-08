6706 Neuinfektionen und 14 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 6706 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 8079. 14 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Wie zu erwarten war, stieg die Zahl der Hospitalsierungen stark an.