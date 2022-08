Wien: Jetzt Nebendiagnose Covid in Spitalszahlen

Nun werden auch Corona-Infizierte auf „Nicht-Covid-Stationen“ hinzugerechnet, jeweils ebenfalls unterschieden nach Normal- und Intensivstationen. Das macht für den Dienstag ein Plus um 89 Patienten in Wien „mit Corona“ in Normalpflege, geht aus der Aussendung hervor. Auf einer Intensivstation der Bundeshauptstadt lag am Vortag kein Patient mit Nebendiagnose Corona, dem standen jedoch 29 Intensivpatienten auf Covid- und sechs auf Post-Covid-Stationen gegenüber, die ursächlich „wegen Corona“ in Behandlung sind.