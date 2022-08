Kinder fallen bei der Betreuung „ins Sommerloch“

Was tun berufstätige Eltern mit den kleineren Kindern in den langen Sommerferien? Viele hoffen auf ein sommerliches Betreuungsangebot in ihrer Gemeinde, wo auch LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) einhaken wollte: „Wir haben uns entschlossen, den Gemeinden und Rechtsträgern zusätzliche Mittel für ein ausgebautes Angebot im Sommer zur Verfügung zu stellen“, sagte die Politikerin vorsorglich schon im Frühling. Bis zu 500 € pro Gruppe und Woche, die im Sommer zusätzlich offengehalten werde, sollten fließen. Es ging um bis zu eine Million € Landesbeitrag insgesamt.