In Wohnhaus an nur einem Tag gleich fünfmal Feuer

Der Unbekannte hatte am Montag zwischen 13.10 Uhr und 21.10 Uhr in der Keplerstraße 1 in Steyr insgesamt fünfmal ein Feuer gelegt. Dabei wurden dreimal Briefkästen in Brand gesetzt bzw. Papier in den Briefschlitz gesteckt und angezündet. Außerdem setzte der Täter bei drei Müllcontainern den Inhalt in Brand.