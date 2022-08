Tausende bei Lichtermeer für tote Ärztin in Wien

Tausende Menschen haben am späten Montagabend bei einer Mahnwache am Wiener Stephansplatz ihre Anteilnahme an der Tragödie um die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr gezeigt. Die Medizinerin hatte sich am Freitag nach monatelangen Morddrohungen aus der Impfgegner-Szene in ihrer Praxis in Oberösterreich das Leben genommen. Auch in anderen Städten - in Linz, Wels, Steyr und Graz - fanden Mahnwachen statt.