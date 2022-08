Polizei und Ärztekammer bestreiten die Vorwürfe

Am Freitag gegen 7.30 Uhr früh machte eine Assistentin von Lisa-Maria Kellermayr, wie berichtet die schreckliche Entdeckung in der Arztpraxis in Seewalchen am Attersee. Wie aus einem der drei Abschiedsbriefe hervorgeht, dürfte sich die Ärztin - die seit Monaten massivst von Impfgegnern im Netz beleidigt und bedroht worden war - in der Nacht auf Freitag in den Panikraum in ihrer Ordination zurückgezogen und sich das Leben genommen haben.