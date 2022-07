Abschiedsbriefe: Letzte Abrechnung der Impf-Ärztin

Drei Seiten ist das – so wie die anderen beiden Abschiedsbriefe am Computer getippte – Schreiben an die Landespolizeidirektion Oberösterreich lang. Der letzte Weg der tot in ihrer geschlossenen Praxis gefundenen Impf-Ärztin aus Oberösterreich war also gründlich geplant. Schon der Anfang ist Gänsehaut: „Kein Stress, Sie werden mich wohl nicht mehr lebend finden. Es ist 02:30. Ich habe mich in den Panikraum (Anm. d. Redaktion beim Praxisumbau um 100.000 Euro aus Angst vor Impfgegner-Attacken eingerichtet) zurückgezogen und werde mich umbringen. Ich kann nicht mehr ...“