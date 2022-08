Mahnwachen für verstorbene Ärztin in Linz und Wels

Etwa 400 Menschen hatten sich am Montagabend um 20 Uhr auf dem Linzer Taubenplatz versammelt, um an die am vergangenen Freitag in Seewalchen gestorbene Ärztin und Impfbefürworterin Lisa-Maria Kellermayr zu erinnern. Vor einem Bild von ihr wurden rund um den Brunnen Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet. Die 36-Jährige hatte sich das Leben genommen, nachdem sie im Internet monatelang massiv bedroht worden war. Auch vor der Staatsanwaltschaft Wels versammelten sich Dutzende Bürger, die um sie trauerten.