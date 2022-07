Neuer Therapieansatz gegen Schuppenflechte

Die Wissenschafter fanden heraus, dass der Schweregrad beider Varianten positiv beeinflusst werden kann, wenn ein bestimmtes Gen namens S100A9 nicht lokal auf der Haut (mittels Creme, wie eben oft angewandt), sondern systemisch im ganzen Körper (via Infusion, Tabletten) gehemmt wird. Wie Grundlagenforschungen des Teams bereits zeigten, verschwinden die Symptome der Schuppenflechte, wenn das S100A9-Gen in allen Zellen des Körpers inaktiviert wird. „Unsere Studie ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung zielgerichteter Therapien in Form von Medikamenten, die nicht lokal auf der Haut, sondern systemisch wirken“, bekräftigt Genforscher Univ.-Prof. Dr. Erwin Wagner. Auch neue Diagnose- und Vorbeugestrategien können in Zukunft darauf aufbauen.