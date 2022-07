4 Stunden am See vermisst: Vater und Sohn gerettet

„Mein Sohn ist schon vier Stunden mit dem Vater am See, und er kommt nicht zurück“ - eine Rumänen schlug bei der Bräuwiese in Traunkirchen Alarm. Die beiden Männer - der Vater ist etwa 50 und der Sohn etwa 30 Jahre alt - hatten ohne Schwimmhilfe und andere Ausrüstung den hier zwei Kilometer breiten Traunsee durchschwimmen wollen. „Wir hatten Bootdienst und fuhren gleich hinaus. Zwei Köpfe mitten am See zu finden, ist gar nicht so einfach“, berichtet Tamara Putz (23) von der Wasserrettung im “Krone"-Gespräch.