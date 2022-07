Mieterin: „In meiner Wohnung ist es 38 Grad heiß!“

40 Grad in den Stiegenhäusern

Die hitzegeplagten Mieter sehen dies jedoch anders. Denn bei Lufttemperaturen weit über 30 Grad Celsius bewirken auch Außenjalousien - die mit bis zu 1500 Euro gefördert werden - keine Wunder. Das weiß man auch im Anton-Schmid-Hof in der Brigittenau. Hier ist es sogar in den Stiegenhäusern 40 Grad heiß.