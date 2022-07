Hunderte Hitzetote in Österreich zu befürchten

Die extremen Temperaturen belasten die Gesundheit. 200 bis 300 Einsätze mehr am Tag verbuchte die Wiener Berufsrettung in der jüngsten Hitzewelle, die am Montag neuerlich einen Höhepunkt erreichte: „Wir hatten weit über 1000 Einsätze im Vergleich zu 800 bis 900 in normalen Wochen“, ist für eine Sprecherin der Rettung ein Zusammenhang mit dem heißen Wetter offensichtlich. „Je länger die Hitzeperiode dauert, desto stärker wird der Kreislauf belastet, vor allem Säuglinge und alte Menschen sind betroffen.“