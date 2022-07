Regen bringt ersehnte Abkühlung nach Österreich

Auch am Donnerstag überwiegt in weiten Teilen des Landes der Sonnenschein. Zeitweise ziehen aber auch hohe, dünne Wolkenfelder und einige Quellwolken über den Himmel. Lediglich im Westen werden die Quellwolken tagsüber mächtiger und am Nachmittag steigt hier die Gewitterneigung deutlich an. In der Nacht auf Freitag können sich die Gewitter dann auch weiter in den Norden Österreichs ausbreiten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Die Temperaturen erreichen in der Früh zwölf bis 19 Grad, die Tagesspitzen liegen bei 26 bis 31 Grad.