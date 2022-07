45 Grad Celsius: Sitz in der Bim „glüht“

33,2 Grad in der Straßenbahn

Bei einer Fahrt am Mittwochnachmittag mit der 31er-Bim vom Friedrich-Engels-Platz Richtung Stammersdorf haben wir daher das Messgerät ausgepackt. Und waren ob der drückenden Hitze in der Garnitur nicht einmal vom Ergebnis überrascht: 33,2 Grad Lufttemperatur, der Sitzplatz hatte unglaubliche 44,7 Grad! Kein Wunder, dass die Fahrgäste stöhnten und jeden anderen mit einem Fächer beneideten.