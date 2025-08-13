Verfolgungsjagd endet für Mann (28) im Gebüsch

Mit Vollgas durch Wien und direkt ins Gebüsch: Ein 28-Jähriger lieferte sich in der Nacht auf Dienstag eine wilde Flucht vor der Polizei. Ohne Führerschein, unter Drogen- und Alkoholeinfluss, gefährdete er Rettungskräfte und Verkehrsteilnehmer – bis ihn Beamte schließlich stellten.
In Wien-Leopoldstadt begann die wilde Fahrt: Beamte der Brigittenau bemerkten in der Nacht auf Dienstag einen auffällig fahrenden Pkw. Der Lenker missachtete ein Fahrverbot und behinderte kurz darauf ein Rettungsfahrzeug. Statt anzuhalten, trat er aufs Gas – und eröffnete damit eine riskante Verfolgungsjagd.
Mann rast auf Streifenwagen zu
Mit teils waghalsigen Manövern raste der 28-jährige Russe durch mehrere Bezirke. Er überfuhr rote Ampeln, drängte andere Verkehrsteilnehmer von ihrer Spur und steuerte am Handelskai sogar frontal auf einen entgegenkommenden Streifenwagen zu. Nur ein Ausweichmanöver der Polizisten verhinderte eine Kollision.
Erst am Kagraner Anger in Wien-Donaustadt stoppte der Fahrer plötzlich. Doch anstatt sich zu stellen, sprang er aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Mehrere Aufforderungen stehenzubleiben, ignorierte er ebenso wie die von den Beamten abgegebenen Schreckschüsse.
Endstation im Gebüsch
Schließlich fanden die Einsatzkräfte den Flüchtenden im Gebüsch – und nahmen ihn fest. Die anschließende Kontrolle brachte eine lange Liste an Verstößen ans Licht: Keine gültige Lenkberechtigung, 0,6 Promille Alkohol im Blut, Suchtgiftbeeinträchtigung und geringe Mengen Kokain sowie Cannabis im Wagen.
Zusätzlich bestanden unbezahlte Strafakten in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts auf versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie nach Verkehrs- und Suchtmittelgesetz angezeigt. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.
