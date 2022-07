Beim Wandern an das Trinken denken!

Richtig trinken vor und beim Wandern

Tipps vom Kuratorium für Verkehrssicherheit:

• Am besten schon vor Beginn der Tour ausreichend Flüssigkeit (kein Alkohol!) zu sich nehmen.

• Weniger, dafür öfter: Durstgefühl ist bereits ein Anzeichen für milde Dehydration. Am besten ist es, Flüssigkeitsverlust regelmäßig mit kleinen Schlucken auszugleichen.

• Kinder und ältere Menschen sollten regelmäßig ans Trinken erinnert werden, da ihr Durstgefühl weniger stark ausgeprägt ist.

• Das richtige Getränk: Klassiker unter den Wandergetränken sind neben Wasser ungesüßte Tees. Stille Mineralwässer gleichen einen Mangel an Mineralstoffen (entsteht beim Schwitzen) wieder gut aus. Bei besonders herausfordernden Touren kann auf isotonische Getränke/Elektrolytgetränke zurückgegriffen werden.

• Auch bei kühleren Temperaturen trinken: Denn selbst an nicht so heißen Tagen verliert der Körper durch die zusätzliche Belastung Flüssigkeit.

• Route planen: Das Gewicht von Getränken kann beim Wandern durchaus zur Last werden. Daher Rast- oder bekannte Trinkstationen (wie Wasserbrunnen) in der Wanderroute miteinplanen, um nicht den gesamten Wasservorrat tragen zu müssen.