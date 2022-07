Niedriges Einkommen noch zu hoch für Hilfen

Salzburg ist sehr streng, wenn es um Hilfen und Zuschüsse für jene geht, die wenig verdienen. „Anders als in Tirol oder Vorarlberg sind die Einkommensgrenzen in Salzburg besonders tief angesetzt. Das schließt viele vom Heizkostenzuschuss aus. Gerade Ältere mit niedrigen Pensionen fallen oft haarscharf durch“, kritisiert Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus), Gemeinderat in der Stadt Salzburg.