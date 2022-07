Krypto-Plattform betrog Kunden um Millionen Dollar

Leere Versprechen

My Big Coin versprach seinen Kunden, dass sie ihr virtuelles Vermögen jederzeit wieder in andere Währungen umtauschen und zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwenden könnten. Um ihr Geld müssten sie sich zudem nicht sorgen, da die Kryptowährung durch 300 Millionen Dollar in Gold, Öl und „anderen Vermögenswerten“ gestützt sei, so das Versprechen. My Big Coin gab außerdem vor, mit MasterCard einen vertrauenswürdigen Partner für seinen Dienst gewonnen zu haben. Doch nichts davon stimmte.