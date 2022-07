Mindest-Pensionistin muss für Reha bezahlen

Angela W. (66) aus Lambach leidet seit Jahren an einer extrem schmerzhaften Neurodermitis. Wegen der Krankheit musste sie ihren Sekretärinnen-Beruf, der ihr viel Freude bereitet hatte, frühzeitig an den Nagel hängen. „Die Krankheitsschübe wurden so heftig, dass mir im Büro das Blut von den Händen getropft ist - ich konnte nicht mehr schreiben“, erzählt sie.