Startschuss für Pflegelehre soll 2023 fallen

Die Folgen des Fachkräftemangel im Pflegebereich sind schon jetzt zu spüren. „Bis 2030 werden in ganz Österreich 76.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt“, ließ Arbeitsminister Martin Kocher bei seinem Besuch im Ländle wissen. Gegensteuern will er unter anderem mit der dreijährigen Lehre zur Pflegeassistenz bzw. in vier Jahren zur Pflegefachassistenz.