Nach 14 Jahren stehen Geisterhäuser vor Abriss

Abbruch soll acht Monate in Anspruch nehmen

Nun soll es aber bald so weit sein. Aktuell wird gerade der Antrag auf Abbruchbewilligung eingebracht. Geht es nach der Asfinag, soll der Abriss Anfang 2023 starten. In den ersten Wochen werden die Häuser entkernt, der eigentliche Abbruch soll dann rund acht Monate dauern.