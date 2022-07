Tolles Programm: Mit Frauenpower zur Chefin

Unterschiedlichste Gründerinnen

Das Projekt sieht sich ein bisschen wie ein „Fitnessprogramm“ für die Selbstständigkeit und hat schon spannende Firmengründungen hervorgebracht. So hat sich eine Frau mit „Arthropoden“ (Wirbellosen Tiere) selbstständig gemacht, eine gelernte Glasbläserin macht Upcycling mit dem zerbrechlichen Material und auch eine Datenanalystin ist aus den Kursen hervorgegangen. Derzeit lernen die Kursteilnehmerinnen den Außenauftritt und wie man sich selbst am besten präsentiert. Man darf also auf jeden Fall auf neue, spannende Firmen gespannt sein.