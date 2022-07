Justiz-Jobs: „Menschen zu ihrem Recht verhelfen“

„Ich wollte nie Beamter werden“, sagt Josef Ecklmayr auch heute noch aus Überzeugung. „Beamte hatten so ein verstaubtes Image, das überhaupt nicht mit der Realität zusammenstimmt.“ Ecklmayr ist als Amtsdirektor Chef der nicht richterlichen Beschäftigten im Landesgerichtssprengel Linz. Und längst beamtet. Auch Sandra Rosenthaler hatte nach der HAK-Matura die Justiz nicht im Visier. Dass sie sich 1994 beworben hat, war eher Zufall. „Ich habe damals gar nicht gewusst, was ein Diplomrechtspfleger ist“, erinnert sie sich an das Bewerbungsgespräch, das sie damals bei Josef Ecklmayr absolviert hat.